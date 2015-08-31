МВС: Сутички в центрі Києва завершилися

Про це повідомляє прес-служба столичного главку міліції.

"Сутички завершилися. Працівники міліції та Національної гвардії продовжують забезпечувати охорону громадського порядку біля урядової будівлі. Інформація щодо потерпілих уточнюється. На цей час відомо про двох представників мас-медіа, які постраждали під час заворушень ", - зазначається в повідомленні.