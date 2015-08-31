Яценюк зробив жорстку заяву щодо "бандитів" і подій, які відбулися під Радою (оновлено)
17:28, 31 серпня 2015Політика
6565 0
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зробив заяву щодо подій, що відбулися сьогодні під Верховною Радою.
Читайте такожАваков повідомив про затримання 30 осіб внаслідок зіткнень біля Ради
Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко сьогодні звернеться до народу з телезверненням через події у Верховній Раді і біля неї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter