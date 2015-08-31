Влада має взяти на себе політичну відповідальність за сумні та ганебні події під парламентом – "УКРОП"

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, про це йдеться у заяві «УКРОПу» стосовно голосування за зміни до Конституції та наступних за цим трагічних подій під Верховною Радою.

«Ми переконані, що в умовах війни навіть найгостріші питання мають вирішуватись політичними методами. І саме влада має взяти на себе політичну відповідальність за ці сумні та ганебні події – бо саме її дії з проштовхування поправок до Конституції без урахування думки суспільства призвели до трагічних наслідків», - наголошується у заяві.

В «УКРОПі» підкреслили, що вони категорично засуджують прояви насильства та спроби дестабілізувати ситуацію в країні, які мали місце біля стін парламенту після голосування, навіть під гаслами захисту свободи та демократії.

При цьому автори документу заявляють, що відсьогодні розпочався «зворотній відлік існування зрадницької, корупційної державної системи», і що «після цього голосування не може бути й мови про компроміси зі зрадниками України та її народу».

Водночас вони наголошують, що головним завданням усіх патріотів та відповідальних громадян вони вбачають «захист України від можливого розчленування під виглядом надання особливого статусу окремим територіям та боротьбу з узурпацією влади з боку президента і його оточення».

«Ми маємо перезаснувати Українську Державу на засадах патріотизму, гідності, свободи, справедливості та захисту громадян. Ми створимо державу, в якій зрадники і корупціонери, які знехтували національними інтересами, будуть назавжди відсторонені від влади і отримають належне суворе покарання», - наголошується у заяві.