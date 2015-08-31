Боєць Нацгвардії загинув все ж від кулі в серце - Аваков

Про це Аваков повідомив у Twitter.

« .... Один загиблий солдат Нацгвардії - кульове поранення в серце... думали осколок - а хтось під шум ще і стріляв», - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Аваков уточнював, що один з бійців Нацгвардії загинув від осколка бойової гранати, а не кулі.

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Довідка УНІАН. Як інформує НГУ, 31 серпня 2015 під час виконання службових обов'язків із охорони громадського порядку під час зіткнень під Верховною Радою України від поранення загинув військовослужбовець Національної гвардії України, старший солдат Дебрін Ігор Анатолійович, 1990 року народження.

Він був покликаний для проходження строкової служби у лавах НГУ у квітні 2015 року.