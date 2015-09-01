Депутати пропонують скасувати 22 зайвих дозволи в АПК

Разом з колективом авторів, переважно це члени комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин, депутати зареєстрували законопроект № 2558а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі».

Основна мета законопроекту – скоротити адміністративні витрати для суб’єктів господарювання в АПК та знизити ризики корупції в державних органах.

«22 дозволи зі 110 мають бути скасовані або спрощені. Суттєва частина регуляторних механізмів в українському АПК застаріла чи дублює одна-одну. Причому, ані міжнародні зобов’язання, ані безпека споживачів не мають до них жодного відношення. Всі ці дозволи поєднує одне: вони потрібні не підприємцям, а лише чиновникам, які їх видають. Минулого року по таких процедурах було видано більше 5,5 мільйона зайвих документів!», - пояснює народний депутат з групи «Партії «Відродження» Олег Кулініч.

Найважливішим в законопроекті № 2558а він вважає запровадження добровільності в отриманні ветеринарних свідоцтв, полегшення водокористування для аграріїв, спрощення поводження з добривами та засобами захисту рослин а також скасування карантинного дозволу.

Також у згаданому документі пропонується обмежити повноваження окремих державних органів щодо здійснення функцій державного контролю.