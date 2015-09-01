Шокін заявив, що вчорашні провокації біля Ради можуть кваліфікувати як теракт

Про це генеральний прокурор Віктор Шокін заявив сьогодні на зустрічі президента України Петра Порошенка із силовиками, доповідаючи про перші результати розслідування заворушень біля парламенту 31 серпня, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За інформацією Шокіна, спільна слідча група, яка вчора в оперативному порядку була створена за дорученням президента, отримала додаткові дані, які дозволяють кваліфікувати вчорашні дії зловмисників під час провокацій біля Верховною Радою як підготовка, організація та проведення терористичного акту.

Він також запевнив, що слідство має завершитися в найкоротші терміни.

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Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що з боку представників правоохоронних органів під час вчорашніх подій «не було жодних провокативних дій».

«Ми фактично не маємо жодного постраждалого з боку цивільних осіб. Це принципова відмінність від подій на Майдані», - зазначив Аваков.

Натомість було зауважено, що характер пошкоджень у постраждалих бійців свідчить про застосування великої кількості важких та гострих предметів з боку протестувальників.

За даними силовиків затримано 18 осіб, і зараз приймаються рішення стосовно міри запобіжного заходу. Заходи щодо встановлення замовників вчорашньої провокації тривають. Мітинг, який призвів до трагедії, був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями та встановлені кримінальні правопорушення за участю колишніх народних депутатів України. За словами міністра внутрішніх справ вони найближчим часом будуть викликані на допит для з’ясування міри їх участі.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після ухвалення у першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.

До ЄРДР внесено відомості за попередньою правовою кваліфікацією – ст. 348 (вбивство або замах на вбивство співробітника правоохоронного органу при виконанні ним службових обов’язків), ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 294 (масові заворушення), Кримінального кодексу України.