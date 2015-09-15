Президент Естонії: через мігрантську кризу Європа забула про Україну

Про це заявив президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес, і додав, що занепокоєний такою ситуацією. Він закликав до єдності Європи і НАТО перед агресією Росії та проблемою потоку мігрантів, передає українська редакція "Німецької хвилі".

Він зазначив, що рік тому для Естонії однією з головних турбот була ситуація навколо Криму, малайзійського Boeing, а також бойові дії на Донбасі. За цей рік ситуація в Україні не надто змінилася, "але більша частина Європи забула про Україну, адже Європа стоїть перед лицем нової кризи".

Теперішній потік нелегальних мігрантів президент Естонії порівняв з переселенням народів, що відбулося востаннє "тисячу і півтори тисячі років тому". "Про це попереджали роками і сьогодні, я боюся, воно відбулося", - сказав Тоомас Гендрік Ільвес.

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Тоомас Гендрік Ільвес родом із сім'ї, яка втекла від Червоної армії в 1944 році до Швеції, сказав, що до останнього часу не міг усвідомити ту травму, яку могла залишити втеча зі свого будинку і поїздка в невеликому човні через море. Зараз, коли під тиском виявилася вся Європа, не слід сподіватися, що Естонії вдасться відсидітися осторонь. Естонії потрібно бачити всю європейську картину, надавати допомогу і підтримку спів'європейцям. "Це питання нашої загальної внутрішньої культури", - зазначив президент Естонії.

У ситуації, коли в Європу вже прибуло більше мільйона осіб, вирішенням проблеми може стати сильна, єдина і діяльна Європа. "Так само, як відповіддю на агресивну Росію є сильне і єдине НАТО", - сказав Тоомас Гендрік Ільвес.