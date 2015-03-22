Президент Естонії: через неефективність санкцій проти РФ Європі потрібен план "Б"

Про це заявив президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес на форумі в Брюсселі. "У випадку з українською кризою мова про безпеку всієї Європи, а не однієї держави. Для цього Європа повинна прийняти чітку точку зору, показати свою рішучість і силу. Зараз ми обговорюємо постачати Україні зброю або посилити санкції щодо Росії. Якщо буде прийнято рішення не робити ні того, ні іншого, чи є у Європи запасний план? - цитує Тоомаса Хендріка Ільвеса Рostimees.

Читайте такожЯкщо не допомогти Україні зброєю, Росія переможе у цій війні - президент ЕстоніїГоворячи про безпеку в Прибалтиці, Тоомас Хендрік Ільвес наголосив, що країни повинні віддавати 2% ВВП на оборону, як це робить Естонія.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС в четвер вирішили продовжити санкції проти Росії, до тих пір, поки не будуть виконані до кінця мінські угоди.