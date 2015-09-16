У "БПП" повідомили про відмову Саакашвілі балотуватися на місцевих виборах

13:57, 16 вересня 2015
Політика
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На запитання журналістів, хто від партії балотуватиметься на посаду мера Одеси, Кононенко відповів, що дискусії з цього питання ще тривають.

Саакашвили решил не баллотироваться на местных выборах от

Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі не балотуватиметься від партії «Блоку Петра Порошенка» на місцевих виборах 25 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив перший заступник голови фракції «БПП» Ігор Кононенко.

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“Пан Саакашвілі не буде балотуватися, але запрошений сьогодні на з'їзд партії”, - зауважив він.

“Ми пропонували Саакашвілі очолити список, але він прийняв рішення, що не буде балотуватися”, - додав Кононенко.

На запитання журналістів, хто від партії балотуватиметься на посаду мера Одеси, Кононенко відповів, що дискусії з цього питання ще тривають.

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