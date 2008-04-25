Ющенко покаявся і причастився (фото)

10:50, 25 квітня 2008
Політика
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Президента супроводжували міністри

У Чистий четвер Віктор Ющенко приступив до Таїнства Покаяння та Євхаристії, повідомляє прес-центр Київської Патріархії.

Віктор Ющенко

У Володимирському соборі супроводжували Президента, а також приступили до таїнств ряд міністрів, народних депутатів та інших чиновників високого державного рангу. "Приємно, що наш Президент не лише дбає про свій власний духовний стан, але подає приклад до наслідування всім громадянам", відзначає Київский патріархат.

Віктор Ющенко

Фото з сайту cerkva.info

 

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