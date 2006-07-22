Прем’єр має відмовитися від вузькопартійних інтересів

Майбутній прем’єр-міністр України має відмовитися від вузькопартійних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Зокрема, зазначивши, що перед новим урядом буде поставлено важливе і складне завдання - не втратити темпу розвитку економіки і продовжити зростання рівня життя громадян, В.ЮЩЕНКО заявив: “Із таким завданням може впоратися лише команда професіоналів. Її має очолити людина, яка зуміє відмовитися від вузькопартійних інтересів і візьме відповідальність за економічний розвиток країни”.