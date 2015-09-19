Водій, затриманий на Донбасі разом із майором РФ Старковим, взяв усю провину на себе - адвокат

Про це повідомив держаний адвокат водія КамАЗу, затриманого разом зі Старковим, Костянтин Кравчук, передає ТСН.

За словами Кравчука, засідання суду щодо затриманих Старкова та Іотка відбулось 17 вересня у Дзержинському міському суді Донецької області у присутності підозрюваних, яких доправили зі столичного СІЗО СБУ.

Засідання проводилось колегією суддів під головуванням судді Стелли Бабенко. Також у засіданні брали участь військовий прокурор з Генпрокуратури та двоє адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги, наданих затриманим українською стороною. Змінити запобіжний захід майору стало можливим зважаючи на те, що відповідальність за вантаж ніс водій.

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"Ця схема використовується для звільнення українських полонених військових. І це стало можливим, оскільки Іотко фактично взяв всю провину на себе", - розповів адвокат Кравчук.

Про схему можливого обміну та інші обставини справи правозахисник наразі не говорить. Робота зі сприяння звільненню полонених проводиться у тісній взаємодії адвокатів, органів СБУ, військової прокуратури та Адміністрації президента.

При цьому місцеперебування затриманих у СБУ не розголошують. На початку серпня радник голови СБУ Юрій Тандіт припускав, що Старкова можуть обміняти. Однак, говорив Тандіт, остаточне рішення щодо цього питання - за президентом.