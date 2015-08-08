Затриманого російського майора Старкова можуть обміняти на українських полонених - СБУ

Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, відповідаючи на запитання Hromadske.tv, чи можливий обмін Старкова на українських полонених.

"Можливо. Однак повторю, що є лише одна людина, яка може ухвалити таке рішення і взяти на себе повну відповідальність. Це президент", - сказав Тандіт.

"В нашій країні є гарант Конституції, який контролює процес звільнення. Зрозуміло, що ГРУшники (затримані російські спецпризначенці Євген Єрофєєв та Олександр Александров) – це люди, які йшли вбивати. Майор Старков – людина, яка займається забезпеченням зброєю. Він не вбивця. Він виконує накази, не вбиваючи людей. Це, звісно, має величезне значення", - додав радник голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту "Березове" (Донецька область) затримали "КамАЗ" з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.

Після затримання вантажівки прикордонники з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні "майор", а інший входить до складу незаконних збройних формувань.

Читайте такожЗатриманий на Донеччині російський майор розповів, як військові РФ потрапляють в зону АТО

За даними СБУ, затриманий громадянин Росії Старков зізнався, що належить до кадрового складу збройних сил Російської Федерації. На цей час проходить військову службу у військовій частині міста Новочеркаськ Ростовської області Росії на посаді начальника служби ракетно-артилерійського озброєння.