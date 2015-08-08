Затриманого російського майора Старкова можуть обміняти на українських полонених - СБУ
Затриманого українськими прикордонниками на Донеччині російського майора Володимира Старкова можуть обміняти на українських полонених.
Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, відповідаючи на запитання Hromadske.tv, чи можливий обмін Старкова на українських полонених.
"Можливо. Однак повторю, що є лише одна людина, яка може ухвалити таке рішення і взяти на себе повну відповідальність. Це президент", - сказав Тандіт.
"В нашій країні є гарант Конституції, який контролює процес звільнення. Зрозуміло, що ГРУшники (затримані російські спецпризначенці Євген Єрофєєв та Олександр Александров) – це люди, які йшли вбивати. Майор Старков – людина, яка займається забезпеченням зброєю. Він не вбивця. Він виконує накази, не вбиваючи людей. Це, звісно, має величезне значення", - додав радник голови СБУ.
Як повідомляв УНІАН, 25 липня співробітники Держприкордонслужби на контрольному посту "Березове" (Донецька область) затримали "КамАЗ" з боєприпасами. У транспортному засобі, який заїхав з окупованої території, були двоє осіб у військовій формі.
Після затримання вантажівки прикордонники з’ясували, що один з чоловіків - кадровий військовослужбовець збройних сил РФ у званні "майор", а інший входить до складу незаконних збройних формувань.
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За даними СБУ, затриманий громадянин Росії Старков зізнався, що належить до кадрового складу збройних сил Російської Федерації. На цей час проходить військову службу у військовій частині міста Новочеркаськ Ростовської області Росії на посаді начальника служби ракетно-артилерійського озброєння.