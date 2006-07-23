У Криму відкриється російсько-український кінофестиваль

Сьогодні в Севастополі відкривається перший російсько-український кінофестиваль "Острів Крим", передають РІА «Новости».

Президентом кінофоруму є український актор Богдан СТУПКА, головою журі - відомий письменник Василь АКСЬОНОВ, чий роман і дав назву севастопольському святу кіно.

У рамках "Острова Крим" буде представлено п`ять кінопрограм. Одна із них - "Наше нове кіно" - включає кращі роботи російських і українських кінематографістів останніх років, зокрема, твори таких майстрів, як Станіслав ГОВОРУХІН ("Не хлібом єдиним"). На відкритті буде показана картина режисера Олександра САКУРОВА "Сонце". У Севастополі "Серко" Жоеля ФАРЖЕ з Олексієм ЧАДОВИМ у головній ролі.

На фестивалі будуть представлені дві програми документального кіно: "Про людей" і «Кінотеатр». Глядачі зможуть побачити кращі роботи неігрового кіно.

Не забуті і маленькі глядачі, для яких підготовлена спеціальна програма. Вперше в Севастополі будуть показані анімаційні фільми з циклу "Колисанки світу".

Глядачі зможуть не тільки уявити собі панораму сучасного кіно, але й зустрінуться з творцями картин - режисерами, акторами і продюсерами. На гостей фестивалю чекає цікава культурна програма, до якої включено вистави на сцені стародавнього театру Херсонеса, морська прогулянка на яхті, дегустація вин Інкерманського заводу. Нагородження учасників фестивалю "Острів Крим" відбудеться 27 липня.