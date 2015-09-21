Україна і НАТО підписали угоди щодо початку реалізації трастових фондів

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ (МЗС). "Підписання зазначених угод завершило процес створення в Україні нормативно-правової бази для реалізації практичних проектів у рамках трастових фондів НАТО на підтримку України", - йдеться в повідомленні.

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Від української сторони імплементаційні угоди підписав в.о. глави місії України при НАТО Єгор Божко, а зі сторони НАТО – генеральний менеджер Агенції НАТО з підтримки та постачання Майкл Лайден.

"Зазначені угоди стосуються реалізації двох трастових фондів: 1) з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців і 2) з реформування систем логістики і стандартизації Збройних сил України", - інформує МЗС.

Завданням трастового фонду з реформування систем логістики і стандартизації є надання підтримки Україні в удосконаленні логістичних спроможностей ЗСУ, інформаційних систем, організаційних структур і процесів відповідно до стандартів НАТО.

Трастовий фонд з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців спрямований на надання допомоги Україні у фізичній реабілітації (у тому числі протезуванні) військовослужбовців, поранених у ході проведення АТО, а також створенні в Україні відповідної системи.