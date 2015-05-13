Клімкін пропонує НАТО створити додатковий трастовий фонд для боротьби з російською пропагандою

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив після засідання Комісії НАТО-Україна, говорячи про імплементацію попередньо узгоджених п'яти трастових фондів та необхідність реформування безпековго сектору України.

"Я запропонував на сьогоднішній зустрічі започаткувати інший трастовий фонд або будь-кого типу ефективну структуру для реагування на російську пропаганду", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2014 року на саміті НАТО у Вельсі було ухвалене рішення про створення для України чотирьох трастових фондів, які стосуються командування, контролю, зв’язку та комп’ютеризації, логістики та стандартизації, кіберзахисту, перепідготовки військових, звільнених у запас.

Наприкінці 2014 року Альянс заснував п'ятий фонд з допомоги у реабілітації поранених українських військових.