До парламентської комісії передали дані про земельні порушення у Києві

Екологічна комісія Київради направила Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування діяльності посадових осіб Київміськради та міськдержадміністрації матеріали щодо виявлених порушень у сфері земельного законодавства з боку влади столиці.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні голови Постійної комісії Київради з питань екологічної політики, кандидата в депутати міської ради від Блоку Віталія Кличка на позачергових виборах в столиці Анатолія КОВАЛЕНКА.

Як зазначив А.КОВАЛЕНКО, екологічна комісія направила звернення до ТСК про виявлені порушення чинного законодавства при відведенні земельних ділянок в Києві за рахунок територій рекреаційних та природоохоронного значення, що відбувалися протягом останніх двох років діяльності Київради V скликання.

Голова комісії підкреслив, що відповідні питання включалися до порядку денного пленарних засідань сесій Київської міської ради без погодження, а іноді без відома або без урахування зауважень профільної постійної комісії Київради.

А.КОВАЛЕНКО також зазначає, що з метою усунення порушень чинного законодавства, зокрема, в частині, що стосується виконання Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 р. та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київради від 19 липня 2005 р. (№ 806/3381), майже після кожного пленарного засідання сесії Київради постійною комісією з питань екологічної політики, на яку покладено контроль за виконанням зазначеної Програми, направлялися звернення до столичної Прокуратури з проханням дати правову оцінку та вжити відповідних заходів стосовно рішень Київради про відведення земельних ділянок за рахунок територій рекреаційного та природоохоронного призначення.

Так, за словами А.КОВАЛЕНКА, до Прокуратури Києва екологічною комісією було направлено 12 звернень про порушення, виявлені на засіданнях сесії, що проходили в період з грудня 2006 року по грудень 2007 року. Крім того, інформація про виявлені порушення також була направлена екологічною комісією керівництву Головної служби гуманітарної політики та з питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України.

„Зібрана екологічною комісією інформація дозволяє говорити про ігнорування чинною міською владою рішення Київради від 19 липня 2005 р. про Програму розвитку зеленої зони Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній його частині, та системні порушення при відведенні земельних ділянок під будівництво за рахунок парків і скверів міста, а отже, потребує належної оцінки зі сторони депутатської слідчої комісії,” - висловив переконання А.КОВАЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу. ТСК очолив народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО.

14 квітня М.ТОМЕНКО повідомив, що велика кількість рішень київської влади мають відверто незаконний або корупційний характер. За його словами, ці рішенні не вписуються в загальну стратегію розвитку міста Києва або створюють перешкоди для його розвитку.

17 квітня під час чергового засідання комісії М.ТОМЕНКО повідомив, що ТСК направила ряд звернень до міської прокуратури та Генеральної прокуратури України стосовно грубих порушень владою столиці вимог земельного та природоохоронного законодавства.

Створена Президентом України слідча комісія для проведення перевірки діяльності мера Києва завершила свою роботу, але офіційні висновки ще не оприлюднила.