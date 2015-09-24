Добкін живе у маєтку матері, який вона оформила за сумнівною схемою (фото)

Про це свідчить реєстр речових прав на нерухоме майно, передають "Наші гроші".

Зазначається, що 24 грудня 2008 року депутати Харківської міської ради прийняли рішення №350/08, яким передали безкоштовно у власність ОК «ЖБК «Триумф» земельну ділянку площею 1,68 га по пров. Тульському з кадастровим номером 6310136300:16:009:0003.

Це ділянка в харківському лісопарку, який представляє собою природний ліс, перерізаний просіками, полянами та балками. Загалом на території Лісопарку кілька десятків маєтків, спортивні та рекреаційні споруди, резиденція народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна, частина приватних земельних ділянок ще незабудована.

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Тоді засновниками кооперативу були Солоп О.В., Давидова Г.І., Давидова Г.П.

Ольга Солоп - співвласниця ТОВ «Фьорд», яке контролює «Кінний ринок». Також вона є бізнес-партнером сина мера Харкова Генадія Кернеса Даниїла Прівалова. Їхня спільна фірма ТОВ «Фірма «Діана» володіє ринком «Сумський» у центрі Харкова.

ОК «ЖБК «Триумф» – не єдиний кооператив, який був оформлений на Солоп та її друзів і отримав безкоштовно цінні землі у Харкові за часів панування у місті Михайла Добкіна та Генадія Кернеса.

Галина Давидова є засновником ТОВ «Паркінг +», яка щороку отримує підрядів від міськради на ремонт доріг на десятки мільйонів гривень. Також на Давидову було оформлено декілька кооперативів.

В 2011 році кооператив було переоформлено на теперішніх власників – Аллу Добкіну (матір Михайла Добкіна) та на Миколу і Анастасію Боженко. Дівоче прізвище дружини Добкіна Аліни саме Боженко.

Варто наголосити, що житловий кодекс УРСР, який до цього часу діє в Україні, дозволяє житлово-будівельним кооперативам отримувати безкоштовно землю для побудови багатоквартирного житла. Але Кодекс висуває декілька вимог до учасників ЖБК: його члени повинні постійно проживати у місті, де буде будуватися житло, потребувати поліпшення житлових умов і стояти у квартирній черзі. А ще стояти на обліку охочих вступити до кооперативу при підприємстві, установі, організації або виконкомі ради. Членів кооперативу має бути щонайменше п’ятеро, але загалом стільки ж, скільки і квартир у запланованому будинку. Вік членів кооперативу – до 30 років.

Але ні Давидова, ні Солоп не підпадають під ці вимоги.

Відомо, що в 2015 році прокуратура Харківської області подала позов, в якому вимагала визнати недійсним рішення міськради Харкова про виділення землі ОК «ЖБК «Триумф». Минулого місяця Господарський суд Харківської області відхилив позов прокуратури й залишив земельну ділянку у власності «Триумфу».

Прокуратура подала апеляцію на це рішення, розгляд якої триває.

Тож наразі ділянкою та будинком володіє кооператив матері Добкіна. У самого нардепа, за даними декларації, є тільки квартира площею 44 кв.м. Нині Добкін з дружиною та трьома маленькими дітьми мешкає в будинку, яким володіє його матір.

Учора активісти провели акцію біля будинку народного депутата, екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна у Харкові. Пікетувальники повісили на будинок Добкіна табличку "вул. Беркута" і розмалювали паркан.