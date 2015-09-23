У Харкові близько 100 осіб у балаклавах атакували будинок Добкіна (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер Харкова Геннадій Кернес сьогодні під час засідання сесії Харківської міської ради.

«До мене надійшла інформація, що у провулку Тульському, 1, близько 100 осіб у балаклаві стукають по воротах і наводять жах на людей», - сказав він.

За словами Кернеса, це будинок народного депутата Добкіна.

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Мер Харкова звернувся до представників правоохоронних органів з вимогою надати пояснення з цього питання.

«Будь-який громадянин повинен бути захищений від таких дій», - заявив міський голова.

Він також запропонував зробити перерву у засіданні сесії. Депутати міської ради підтримали пропозицію.