У Харкові близько 100 осіб у балаклавах атакували будинок Добкіна (фото)
У Харкові біля будинку народного депутата України Михайла Добкіна зібралися близько 100 осіб у балаклаві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер Харкова Геннадій Кернес сьогодні під час засідання сесії Харківської міської ради.
«До мене надійшла інформація, що у провулку Тульському, 1, близько 100 осіб у балаклаві стукають по воротах і наводять жах на людей», - сказав він.
За словами Кернеса, це будинок народного депутата Добкіна.
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Мер Харкова звернувся до представників правоохоронних органів з вимогою надати пояснення з цього питання.
«Будь-який громадянин повинен бути захищений від таких дій», - заявив міський голова.
Він також запропонував зробити перерву у засіданні сесії. Депутати міської ради підтримали пропозицію.