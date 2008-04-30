Волинські комуністи перенесли пам`ятник Леніну до свого райкому

Пам`ятник вождю світового пролетаріату Володимиру Леніну у поліському райцентрі Любешів на Волині, який стояв перед районним Будинком культури, демонтували місцеві комуністи, аби встановити перед приміщенням райкому партії.

Як передає кореспондент УНІАН, пам`ятник простояв у Любешові з 1952 року – спершу на вулиці Леніна, а після проголошення незалежності України – на вулиці Незалежності. В останні ж роки пам’ятник нахилився, тож коли постала потреба реконструкції площі перед районним Будинком культури, місцева влада дійшла висновку, що пам`ятник доцільно знести.

Натомість місцеві комуністи перенесли пам’ятник з вулиці Незалежності і встановили його перед приміщенням райкому КПУ – на вулиці Червоноармійській.

У віддалених райцентрах на Волині залишилося ще два пам`ятники Леніну.