Портнова чекає сюрприз від Семенюк

Сьогодні Фонд державного майна під керівництвом Андрія Портнова, штаб-квартира якого знаходиться на Грушевського у приміщенні Кабінету міністрів, продовжить збирати заявки на участь у конкурсі з продажу Одеського припортового заводу. А ось ще одна глава Фонду державного майна Валентина Семенюк готує своєму візаві неприємний сюрприз. Як повідомила "Сегодня" соціалістка, вона, діючи виключно в правовому полі, у понеділок поставить крапку в боротьбі за Фонд держмайна. "Ми розмістимо відповідну інформацію на нашому сайті у понеділок. Це вирішить питання і зі спробами Портнова продати Одеський припортовий завод, і зусиллями захопити владу у фонді", - заявила Семенюк. Втім, вона не захотіла уточнити, як саме вона планує вирішити конфлікт навколо фонду.

Крім того, Семенюк ініціюватиме службове розслідування за фактом друку позачергового номера "Відомості приватизації", в якому була опублікована інформація про те, що конкурс з продажу ОПЗ пройде 20 травня. За її словами, надрукований номер - це фальшивка, мовляв, номер повинна візувати тільки вона, вийшов він не повним тиражем, до того ж не розміщений на сайті фонду. "Все це робиться з такими порушеннями для того, щоб не всі мали доступ до інформації, і не всі потенційні інвестори дізналися про дату проведення конкурсу", - говорить Семенюк.

Портнов, у свою чергу, звинувачення в тиражуванні фальшивки заперечує. За його словами, він особисто підписав наказ про те, що ОПЗ продаватимуть 20 травня і дав розпорядження, щоб ця інформація була опублікована у відомчій газеті. Він переконаний в тому, що ніхто не зможе зірвати конкурс з продажу ОПЗ і він пройде 20 травня у приміщенні Кабінету міністрів.