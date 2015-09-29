ЄС продовжить санкції проти Клюєва ще на півроку - журналіст

17:59, 29 вересня 2015
Політика
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Європейський союз продовжить санкції проти Сергія Клюєва ще на півроку.

Сергей Клюев / УНИАН

Про це у своєму Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Він зазначив, що це рішення повинні офіційно ухвалити 5 жовтня.

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"Заморожування активів і заборону в'їзду для Сергія Клюєва продовжать на 6 місяців. Офіційне рішення повинне бути 5 жовтня", - написав Йозвяк.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд ЄС наприкінці вересня розгляне позови Арбузова, Клюєва і Азарових про скасування санкцій.

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