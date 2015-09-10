Суд ЄС наприкінці вересня розгляне позови Арбузова, Клюєва та Азарових про скасування санкцій

Заплановані слухання у справах за позовами Сергія Арбузова, Сергія Клюєва, Едуарда Ставицького, Миколи і Олексія Азарових, передає "Європейська правда" з посиланням на прес-службу суду.

Розклад судових слухань виглядає так:

23 вересня 2015 року, 14:30: слухання у справі T-434/14 Сергій Арбузов проти Ради ЄС.

24 вересня 2015 року, 9:30: слухання у справі T-341/14 Сергій Клюєв проти Ради ЄС.

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24 вересня 2015 року, 14:30: слухання у справі T-486/14 Едуард Ставицький проти Ради ЄС.

30 вересня 2015 року, 9:30: слухання в об'єднаній справі Т-331/14 та Т-332/14 Микола Азаров та Олексій Азаров проти Ради ЄС (частково слухання за зачиненими дверима).

"Важливо також наголосити, що суд може у будь-який момент, навіть безпосередньо перед початком слухань, прийняти рішення про проведення слухання або його частини за закритими дверима, як це вже було вирішено для справи Азарова", - зазначили в суді.

Нагадаємо, ЄС ввів щодо Азарова та низки інших екс-чиновників обмеження у вигляді арешту активів.