Вінський похвалився третиною траси Київ-Варшава

У 2008 році буде побудована ділянка автодороги Київ-Варшава – до кінця Житомирської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Ми зробили третину цієї дороги. Цього року до кінця Житомирської області завершимо її, і далі залишиться Рівненська і Волинська області. До Євро-2012 ми цю дорогу зробимо дорогою другої категорії», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що до Євро-2012 планується здати і дорогу Київ-Львів-Чоп. Крім того, до кінця травня планується підготувати проекти 8 нових автопереходів на українсько-польському кордоні.