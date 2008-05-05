Якби вибори в Києві відбулися сьогодні (опитування)

Кандидати на посаду столичного міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Віталій КЛИЧКО та Віктор ПИЛИПИШИН мають найвищі рейтинги серед кандидатів на посаду мера Києва.

Про це повідомляє прес-служба В.ПИЛИПИШИНА з посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного центром суспільно-політичних технологій «Форум» 25 квітня - 2 травня.

Відповідно до отриманих даних, за чинного мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО готові проголосувати 26,1% респондентів, близько 17,1% готові підтримати на цю посаду кандидатуру В.КЛИЧКА, а 13,8% опитаних віддали б свої голоси за кандидата від Блоку Литвина, голову Шевченківської райдержадміністрації Віктора ПИЛИПИШИНА.

Коментуючи це дослідження, соціолог-консультант центру Костянтин КОРЖ зазначив, що В.КЛИЧКО відстає від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в 1,2 рази (17,1%), при цьому до нього наближається В.ПИЛИПИШИН (13,8%).

К.КОРЖ звернув увагу, що у порівнянні даними, отриманими у дослідженні минулого тижня, чинний мер втратив у рейтингу 2,2%, В.КЛИЧКО, у свою чергу, втратив 5,6%, а голова Шевченківської райадміністрації додав до свого рейтингу 4,1% голосів респондентів.

Згідно з дослідженнями, кандидат у мери Києва від БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ може розраховувати на підтримку 6,2% виборців. Колишній міський голова столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО набирає 4,9% голосів. За інших кандидатів мають намір проголосувати 5,1% респондентів.

Не визначились зі своїм вибором 21,8% опитаних. Проти всіх висловились 5% респондентів.

На виборах депутатів Київради, за даними «Форума», Блок Юлії Тимошенко готові підтримати 21,2% респондентів, Блок Леоніда Черновецького – 18,3%, Блок Віталія Кличка – 16,1%, Блок Литвина – 8,9%.

Водночас за блоки «Наша Україна - Народна самооборона» готові віддати голоси 4,6% киян, Блок Омельченка – 4%, Партію регіонів – 3,8%, Комуністичну партію України – 3,1%.

За інші блоки мають намір проголосувати 2,2% киян.

Не визначились 17,8% респондентів.

Всього було опитано 1 тис. 100 киян. Похибка вибірки – 3,1%.

*** Центр суспільно-політичних технологій «Форум» працює на ринку соціологічних досліджень України 7 років. К.КОРЖ – кандидат соціологічних наук кафедри історії та теорії соціології Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка.