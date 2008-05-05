Пакет соціальних гарантій від Блоку Тимошенко ”коштує” 5 млрд. грн.

Кандидат у депутати Київради від БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО зазначає, що пакет соціальних гарантій для киян від лідера виборчого списку БЮТ до Київради Юлії ТИМОШЕНКО і кандидата на посаду мера Києва Олександра ТУРЧИНОВА передбачає фінансування на суму близько 5 млрд. грн.

Про це В.БОНДАРЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Зокрема, за його словами, 540 млн. грн. передбачається на щомісячну доплату у сумі 500 грн. медичним працівникам. Крім того, 712 млн. грн. планується виділяти на додаткову допомогу при народженні дитини у сумі 25 тис. грн., 171 млн. грн. - на щомісячну виплату у сумі 500 грн. на дитину віком до одного року, а також близько 180 млн. грн. - на щорічну виплату на оздоровлення дітей дошкільного віку.

В.БОНДАРЕНКО зауважив, що соціальний пакет від БЮТ передбачає вирішення багатьох проблем киян, зокрема, людей, які мають вади здоров’я, дітей, пенсіонерів.

За його словами, та соціальна політика, яка проводиться у державі з приходом до влади уряду Ю.ТИМОШЕНКО, “набула більш системної роботи і більш потужного впливу на фінансовий і психологічний стан громадян пільгових категорій”.