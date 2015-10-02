Кремль наказав бойовикам на Донбасі максимально легалізувати "вибори" - Тимчук

Лідерів угруповань "ЛНР" і "ДНР" зобов'язали зробити "вибори" на Донбасі максимально легальними. Про це у Facebook повідомив народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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За даними Тимчука, російські куратори вимагали від лідерів "ЛНР" запросити до складу т. н. "міжнародноъ місії спостерігачів за виборами до "місцевих органыв влади ЛНР" наступних іноземних представників:

• депутата Європейського парламенту Сотироса Заріанопоулуса (Mr. Sotirios Zarianopoulos) (Комуністична партія Греції);

• депутата Європейського парламенту Милослава Рансдорфа (Mr. Miloslav Ransdorf) (Комуністична партія Чехії);

• депутата Німецького Бундестагу Андрея Гунько (Mr. Andrej Hunko) (Група Об'єднаних лівих Європи);

• депутата Німецького Бундестагу Вольфганга Герке (Mr. Wolfgang Gerke);

• депутати Грецького Парламенту Георгіоса Лампроулиса (Mr. Georgios Lamproulis);

• доктора Джозефа Скеля (Dr. Josef Skála);

• Ральфа Т. Ниемеера (Mr. Ralph T. Niemeyer).

Як повідомлялося, незаконні вибори на Донбасі бойовики планують провести 18 жовтня і 1 листопада. Нагадаємо, сьогодні в Парижі відбудеться зустріч "нормандської четвірки", в рамках якої планують обговорити можливість проведення "виборів" на тимчасово окупованій території сходу України.