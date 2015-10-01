Порошенко, Меркель та Олланд узгодили позиції напередодні зустрічі у Парижі

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка з Меркель і Олланд.

Читайте такожПорошенко у Парижі вимагатиме від Росії скасувати псевдовибори на Донбасі - АП

Співрозмовники також привітали підписання угоди про відведення танків, артилерії калібру менше 100 міліметрів і мінометів калібру 120 міліметрів, йдеться у повідомленні.