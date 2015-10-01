Порошенко, Меркель та Олланд узгодили позиції напередодні зустрічі у Парижі
19:32, 01 жовтня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд скоординували позиції напередодні зустрічі в «нормандському форматі», яка відбудеться 2 жовтня у Парижі.
Зустріч у "нормандському форматі" відбудеться 2 жовтня / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави української держави, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка з Меркель і Олланд.
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Співрозмовники також привітали підписання угоди про відведення танків, артилерії калібру менше 100 міліметрів і мінометів калібру 120 міліметрів, йдеться у повідомленні.
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