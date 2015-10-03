Стартує всеукраїнський тур "Патріоти єднають країну" за підтримки УКРОПу

10:55, 03 жовтня 2015
Політика
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Мета туру – об'єднати всіх патріотично налаштованих громадян незалежно від національності, мови, віросповідання та роду занять

Фото пресс-служба УКРОПа

Цими вихідними – 3-4 жовтня, стартує всеукраїнський тур «Патріоти єднають країну», який відбуватиметься за підтримки «Українського об’єднання патріотів – УКРОП». У рамках туру в більш як 40 великих та малих містах України пройдуть концерти відомих вітчизняних виконавців: гуртів «Друга ріка», «Танок на майдані Конго», співачки Lama, фіналістки проекту «Голос країни» Тані Решетняк, а також місцевих митців.

Мета туру – об’єднати усіх патріотично налаштованих громадян незалежно від національності, мови, віросповідання та роду занять. «Сильна та незалежна країна можлива тільки тоді, коли згуртованим та сильним буде її народ. А що єднає краще за музику, яка є універсальною мовою світу?» – кажуть організатори туру.

Під час заходу місцеві осередки «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» презентують свої команди.

Тур стартує 3 жовтня в Ужгороді та Кременчуку. Найближчі зупинки: Чернівці, Черкаси (4 жовтня), Луцьк, Нова Каховка (9 жовтня), Тернопіль, Запоріжжя (10 жовтня), Івано-Франківськ, Херсон (11 жовтня), Южноукраїнськ (14 жовтня), Ковель, Кіровоград, Бородянка (16 жовтня), Хмельницький, Харків, Ірпінь (17 жовтня), Вінниця, Бердичів, Умань (18 жовтня), Ніжин, Біла Церква (20 жовтня), Житомир, Суми (23 жовтня).

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