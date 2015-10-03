Виборча комісія в Дніпропетровську ігнорує рішення суду про реєстрацію "Відродження" - заява партії

Як зазначається, про це стало відомо на засіданні комісії 3 жовтня.

"Першим питанням на засіданні комісії стало питання про видалення з залу. При цьому питання про розгляд документів партії "Відродження" і мене, як кандидата в мери, не увійшло до порядку денного", - прокоментував Анатолій Крупський.

Згідно із заявою партії, міська виборча комісія аргументувала свою відмову тим, що рішення суду ще не вступило в законну силу, і є час для подачі апеляції.

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"Суд уже визнав відмову в реєстрації протиправним і таким, що порушує "Закон про місцеві вибори". Відмова комісії розглядати рішення суду - затягування процедури і прямий доказ використання адмінресурсу. В силах членів розглянути рішення суду і винести рішення. Але сьогодні цього зроблено не було", - доповнив Крупський.

Крім цього, як йдеться у заяві, також на сьогоднішньому засіданні комісії було проведено жеребкування партій, яку доведеться проводити повторно.

"Як представник партії "Відродження", я поінформував комісію, що вони будуть зобов'язані повторно проводити жеребкування та повторно розглядати склад бюлетеня. В такому випадку необхідно виділяти додаткові гроші з бюджету, щоб переробляти бюлетені. Це безвідповідально і непрофесійно", - прокоментував засідання комісії народні депутат (група "Партія "Відродження") Андрій Шипко.

У заяві партії також наголосили, що під будівлею Дніпропетровської обласної ради, куди переїхала міська виборча комісія, триває мітинг прихильників партії "Відродження". В 16:00 на площі перебувало понад 1500 осіб.

Раніше Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Дніпропетровської міської виборчої комісії про відмову в реєстрації списку кандидатів до дніпропетровської міської ради та кандидата на посаду мера Дніпропетровська від "Відродження".

Відомо, говрится в заяві, що партії та кандидати-клони не мали проблем з реєстрацією у виборчих комісіях по всій області.

"У Дніпропетровській області була зареєстрована партія-клон "Всеукраїнське об'єднання "Відродження України", де головою є також Куцин, як і в цієї партії "Відродження". Фейковий Куцин родом з Тернопільської області, а лідер "Відродження" Володимир Семенович Куцин - генеральний директор ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", - підкреслили в партії.

У Кривому Розі, наголошується в заяві, крім справжньої партії "Відродження", зареєстровано дві партії-клони - політична партія "Відродження України" і партія "Всеукраїнське об'єднання "Відродження України". Зареєстровано також клони кандидатів у мери Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська.