Президент заявив, що жодного "плану Мореля" не було й немає

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв'ю низці телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

За його словами, у Парижі обговорювалися терміни та кроки щодо прискорення і посилення імплементації Мінських угод.

Порошенко наголосив, що «ніякого плану Мореля» не існує і не існувало. «Є деякі пропозиції і, частина з яких може бути прийнята до уваги, а частина точно - ні. Ми про це заявили під час Нормандської зустрічі».

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При цьому він зазначив, що три позиції точно не можуть бути підтримані. «Перша - тимчасово внутрішньо переміщені особи будуть позбавлені права голосування на Донбасі і будуть голосувати в якихось інших місцях. Я як президент цього не дозволю, бо це українські громадяни, це якщо хочете український якір Донбасу і вони будуть голосувати на місцевих виборах на Донбасі», - наголосив Порошенко. За його словами, неприйнятним є обмеження права участі українських політичних партій у місцевих виборах на Донбасі. «Цього не буде, це Конституційна норма», - додав він.

Порошенко наголосив, що умовою проведення демократичних виборів на Донбасі є повноцінна діяльність там українських ЗМІ. Він додав, що ці суперечливі речі були висунуті як предмет для обговорення, але «за моїми директивами знайшли рішучу відсіч з боку української делегації і були зняті з обговорення».