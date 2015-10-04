Кияни вважають, що вибори в "ЛНР/ДНР" повинні проводити лише після виведення іноземних військ – опитування

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На питання «Як Ви вважаєте, вибори на непідконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей повинні проводитися до виведення іноземних військ чи після цього?», майже 65% опитуваних відповіли, що вибори повинні відбутися тільки після виведення військ, і лише трохи більше 12%, що до цього моменту можливе їхнє проведення на територіях «ЛНР/ДНР».

Читайте такожПроголошені "ЛНР" та "ДНР" вибори проведуть відповідно до українських законів, а дату перенесуть - Олланд

Також киян запитали про їхнє ставлення до нової Конституції України. Оскільки Мінські домовленості передбачають набуття чинності нової Конституції, що передбачає як ключовий елемент децентралізацію з врахуванням особливостей окремих районів Донецької і Луганської областей, представники КМІС запитали респондентів: ким має ухвалюватися це рішення, на їхню думку?

Більше половини киян, а саме, 54,5%, відповіли, що народом України на референдумі, близько 10%, що Верховною Радою, трохи менше вважають, що указом президента України, а 15,7% столичних респондентів проти такої Конституції.

Довідка. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у жовтні 2015 року провів репрезентативне опитування дорослого населення міста Києва віком від 18 років. Польовий етап дослідження тривав з 3 по 4 жовтня 2015 року. Всього було опитано 402 респондентів.​