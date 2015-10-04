Кияни вважають, що вибори в "ЛНР/ДНР" повинні проводити лише після виведення іноземних військ – опитування
Дві третини киян вважають, що вибори місцевої влади на непідконтрольних Україні територіях повинні проводитися тільки після виведення звідти іноземних військ.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
На питання «Як Ви вважаєте, вибори на непідконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей повинні проводитися до виведення іноземних військ чи після цього?», майже 65% опитуваних відповіли, що вибори повинні відбутися тільки після виведення військ, і лише трохи більше 12%, що до цього моменту можливе їхнє проведення на територіях «ЛНР/ДНР».
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Також киян запитали про їхнє ставлення до нової Конституції України. Оскільки Мінські домовленості передбачають набуття чинності нової Конституції, що передбачає як ключовий елемент децентралізацію з врахуванням особливостей окремих районів Донецької і Луганської областей, представники КМІС запитали респондентів: ким має ухвалюватися це рішення, на їхню думку?
Більше половини киян, а саме, 54,5%, відповіли, що народом України на референдумі, близько 10%, що Верховною Радою, трохи менше вважають, що указом президента України, а 15,7% столичних респондентів проти такої Конституції.
Довідка. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у жовтні 2015 року провів репрезентативне опитування дорослого населення міста Києва віком від 18 років. Польовий етап дослідження тривав з 3 по 4 жовтня 2015 року. Всього було опитано 402 респондентів.