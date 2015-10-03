Паризькі домовленності: реакція українських політиків

Лідери країн "нормандської четвірки" в Парижі домовилися про відвід озброєнь калібром до 100 мм в зоні АТО, амністію бойовиків та імунітет для кандидатів у місцевих виборах на окупованих територіях, повідомляє ТСН.uа.

"Разом із тим наголошено, що вибори мають відбутися за українським законодавством, але не факт, що бойовики погодяться скасувати свої фейкові вибори 18 жовтня і 1 листопада. Хоча Путін пообіцяв, що спробує вмовити", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що судячи із заяв лідерів країн "нормандської четвірки", виконання мінських угод до кінця 2015 року навряд чи вдасться досягти. Принаймні, про це відкрито говорить президент Франції Франсуа Олланд. Він говорить, що спочатку мають відбутися вибори, а потім Україна почне повертати контроль над кордоном з Росією в окупованих бойовиками районах. І тільки після виборів відбудеться виведення іноземних збройних формувань з Донбасу.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель своєю заявою про те, що поки мова не йде про відновлення суверенітету України над Кримом, а тільки над Донбасом, дала привід деяким російським політикам думати і публічно говорити про те, що Захід взагалі може відмовитися від ідеї про повернення Криму до складу України.

Результати, досягнуті в ході переговорів в Парижі, викликали неоднозначну реакцію українських політиків.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що у Парижі продали Україну Путіну.

Він нагадав, що за результатами переговорів Меркель заявила, що особливий статус для Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України. А французький президент заявив, що терористи, які будуть приймати участь у виборах, повинні отримати амністію і імунітет.

"Трагічна історія 30-х років 20 століття нічому, на жаль, не навчила Меркель і Олланда. Вони роблять ті ж катастрофічні помилки, що і їх попередники Чемберлен і Даладьє, які змусили чехословацького президента Бенеша погодитися на окупацію Гітлером Судет, сподіваючись цим зупинити фюрера. Політика умиротворення агресора, яку нинішні недалекоглядні європейські лідери проводять за рахунок України, не зупинить Путіна, як вона не зупинила Гітлера. Через близорукість і жадібність європейських лідерів, а також відстороненість США - Україна і світ на порозі великих потрясінь", - вважає Ляшко.

Народний депутат від "Самопомочи" Семен Семенченко вважає, що домовленості в Парижі справді були записані ще у лютневих мінських угодах, а після зустрічі "нормадської четвірки" про це почали говорити відкрито.

"Маски скинуті. Вчорашні домовленості "нормандської четвірки" показали, що те, про що ми говорили останній рік - виявилося правдою. Спочатку вибори на окупованій території, амністія, суди, народна міліція та інші принади. Потім - відновлення контролю над кордоном. У віддаленій перспективі. Якщо Путін захоче І це не стосується Криму. Про Крим вже і мови не йде", - написав Він у Facebook.

Депутат впевнений, що ці угоди перетворюють Україну на сателіта Росії з "легалізованими терористами, з Путіним-миротворцем і знятими санкціями". "Це не те, за що вмирала Небесна сотня", - вважає Семенченко.

Нардеп запевняє, що робитиме все, щоб "мінським" та "нормандським друзям не вдалося реалізувати цей сценарій".

Лідер націоналістичної ВО "Свобода" Олег Тягнибок вважає, що "паризькі угоди" стали черговим кроком на шляху до повної здачі Донбасу агресору.

"Путін домігся того, чого хотів: спочатку – амністія сепаратистам, вибори і легалізація їх влади, їх "судді", "прокурори" і "міліція", а лише потім, можливо, – повернення Україні контролю на кордоном". - написав Тягнибок у блозі на Українській правді.

Лідер "Свободи" зазначив, що Москва з реалізацією цих угод продовжить контролювати окуповані території через своїх маріонеток, а фінансовий тягар вішає на шиї українців.

Лідер "Українського вибору" Віктор Медведчук, на відміну від попередніх політиків, вважає "паризькі угоди" позитивними. Він вважає, що зустріч "нормандської четвірки" вселяє надію на те, що мінські угоди будуть реалізовані усіма сторонами в повному обсязі.

За його словами, домовленості, досягнуті в Парижі, у тому числі про проведення місцевих виборів на Донбас з українським законодавством і відповідно до критеріїв ОБСЄ, — це "ще один крок на шляху встановлення миру і злагоди на Донбасі".

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Як повідомляв УНІАН, "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" засуджує домовленості, досягнуті за результатами зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини 2 жовтня в Парижі.