У Єдиному Центрі вимагають від Тимошенко назвати 20 продуктів, які подешевшали

Народний депутат України (фракція НУ-НС), лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ не поділяє оптимізму прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо «суттєвого зниження цін» та «уповільнення темпів інфляції в квітні місяці».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного центру”.

«Важко зрозуміти, про які 20 суттєвих найменувань продуктів харчування, які подешевшали, за словами прем’єр-міністра, йдеться. Їх потрібно назвати. Щоб люди знали, а не здогадувалися, що стало дешевше», - сказав І.КРІЛЬ.

Він нагадав, що інфляція за чотири місяці нинішнього року досягла 13,1%, а продукти харчування подорожчали на 21%.

Він підкреслив, що тенденція до зростання цін на окремі групи продуктів харчування продовжується. За словами депутата, у квітні майже на 20% подорожчали овочі, виросли в ціні м`ясо, макарони, риба, фрукти, цукор, і лише трохи подешевшало молоко, сир та яйця. «Проте це сезонна тенденція і вона триває з минулого місяця», - сказав І.КРІЛЬ.

Депутат не радить Ю.ТИМОШЕНКО чіплятися за такі дрібнички, «інакше люди подумають, що вона живе у вигаданому світі і не знає, що насправді відбувається в країні».

«ТИМОШЕНКО треба забути, що вона лідер політичної сили і можливий кандидат на виборах Президента 2010 року. Вона повинна нарешті згадати, що є керівником уряду, який несе повну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні. Гучними «виборчими» заявами інфляцію не побореш, країна потребує реальних структурних економічних реформ як єдиного ефективного механізму у боротьбі із зростанням цін», – переконаний І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що показник інфляції квітня сформувався за рахунок зростання цін на овочі.

Вона зазначила, що в квітні стабілізувалися ціни на цукор, на олію, а також сектор молочних продуктів. Проте “тривожною” була ситуація з овочами, які навесні завжди дорожчають.

При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що через місяць проблему зі зростанням інфляції буде забуто.

Також, пояснюючи високий показник інфляції квітня 2008 року до квітня 2007 року, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що ця цифра сформувалася за рахунок минулорічної інфляції, допущеної урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 – 10,3%).

За даними Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в квітні 2008 року до квітня 2007 зросли на 47,2% (у січні-квітні до січня-квітня 2007 року зросли на 37,5%).