Не повернувши Донбас, ми не повернемо Крим - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед військовими на навчально-методичних зборах у військовому інституту Київського національного університету ім. Шевченка.

“Оті малодушні, які зараз пропонують побудувати мур і залишити це ворогу, а зрештою йти до Європи, це помилка. Не повернувши Донбас, ми не повернемо Крим. Якщо ми не будемо забезпечувати потужну, глобальну, світову солідарність навколо України, якщо ми не будемо мати твердих, добре озброєних, високопрофесійних, високопатріотичних збройних сил, Україна програє”, - сказав президент.

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Разом з цим, звертаючись до офіцерів глава держави закликав їх зрозуміти самим і пояснити іншим, що "ми воюємо не лише за Донеччину і Луганщину, ми боронимо усю країну".

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"Завдання - не лише повернути Донбас, завдання - повернути всю землю, захоплену агресором", - наголосив Порошенко.