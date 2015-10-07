Facebook забанив Геращенка за пост про росіян, що воюють у Сирії

"Запрошую всіх, у кого є інформація про російських громадян, які беруть участь у неоголошеній війні Росії проти сирійського народу, повідомляти про всі відомі вам дані на сайт "Миротворець", де для цього буде створено окремий розділ "Злочини Путіна в Сирії та на Близькому Сході", - написав тоді депутат.

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Крім того, він процитував нібито лист одного з своїх "френдів", в якому той допускає, що вже опублікованої інформації про росіян в Сирії "буде достатньо, щоб ІДІЛівці та їх побратими в Росії, змогли б потім їх знайти і помститися за канонами шаріату".