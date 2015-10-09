Аваков: Екс-главі ДСНС висунули звинувачення за чотирма епізодами, п'ятий - у розслідуванні

Звинувачення, висунуті екс-начальнику Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському та його заступнику Василю Стоєцькому за декількома епізодами, мають закінчитися обвинувальним вироком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві після церемонії вручення поліцейським патрульної служби столиці офіцерських погонів заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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“Слідство зробило свою роботу, обвинувачення висунуто за 4 епізодами, п'ятий епізод ще в розслідуванні, однак 4 епізоди ми передали для того, щоб адвокати ознайомились (з матеріалами) і справу розглядав суд. Як швидко суд розгляне - я бажаю, щоб це сталось якомога швидше. Ми бачимо там кілька епізодів, які на наш погляд мають закінчитися обвинувальним вироком”, - сказав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, двох високопосадовців ДСНС затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

На цьому засіданні уряду Аваков заявляв, що Бочковського і Стоєцького затримали за підозрою в реалізації корупційної схеми в рамках держзакупівель.

У березні Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи Бочковському і Стоєцькому у вигляді тримання під вартою з правом внесення застав.

Після виплат застав обидва вийшли з СІЗО.

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8 жовтня Головним слідчим управлінням МВС України завершено досудове розслідування у кримінальному проваджені щодо Бочковського. Йому інкримінують вимагання неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище, у чотирьох осіб, та вчинення службових підроблень. Також Бочковському інкримінують зловживання владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі. Крім того, слідчими здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою заступника голови ДСНС Стоєцького у вчиненні вимагань від двох осіб неправомірної вигоди особою, яка займає особливо відповідальне становище, та у зловживанні владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі

Дії обох екс-посадовців спричинили збитки державі на суму понад 6,6 млн. грн.