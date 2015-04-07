Геращенко: Апеляційний суд Києва залишив запобіжний захід Бочковському

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«Це означає, що якщо Сергій Бочковський буде порушувати умови застави і, наприклад, не з'являтися до слідчого на допит, то він може бути заарештований і утримуватися в СІЗО, а застава зарахована в дохід держави», - пояснив Геращенко.

Читайте такожСлідчі обшукували будинок екс-глави ДСНС Бочковського більше п'яти годин

Крім цього, радник міністра висловив здивування з приводу принципової позиції суду.

Нагадаємо, Бочковському та його заступнику Стоецкому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.