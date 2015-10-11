Дніпропетровський виборчком зареєстрував кандидатів від "Відродження"

Дніпропетровська міська територіальна виборча комісія зареєструвала список кандидатів до міської ради від партії «Відродження», а також кандидата від політичної сили на посаду мера Анатолія Крупського.

Про це стало відомо на засіданні комісії, повідомляє прес-служба партії «Відродження».

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Зокрема, комісія виконала постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав відмови в реєстрації списку партії «Відродження» в міськраду і кандидата на посаду міського голови незаконними.

Проти ухвалення рішення про реєстрацію кандидатів від «Відродження» голосували представники «Опозиційного Блоку» у виборчкомі Олександр Самарець і Юлія Ільїна, а також представниця партії «Жінки за майбутнє» Валентина Панкулич.

Заступник голови Дніпропетровської ОДА, кандидат у депутати обласної ради від партії «Відродження» у коментарі до рішення виборчкому відповів, що більшість політичних сил проголосували за відновлення конституційного виборчого права.

«Ми дякуємо тим парламентським політичним силам, представники яких відновили конституційне право на участь у виборах: Народний фронт, БПП та Самопоміч. Радикальна партія з самого початку стояла на цій позиції. Представники Опозиційного блоку, на жаль, так і не змогли показати, що життя їх чогось навчило. Вони залишилися дрімучими і продемонстрували свою нездатність до розвитку», - сказав Олійник.

Як раніше повідомлялося, Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправною і скасував постанову міської виборчої комісії про повторну відмову в реєстрації виборчого списку партії «Відродження», а також кандидата в мери Анатолія Крупського, і зобов'язав комісію зареєструвати кандидатів від політичної сили.

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До цього міська виборча комісія Дніпропетровська відмовила в реєстрації кандидатові в мери Анатолія Крупського. З тих же причин вона відмовила в реєстрації списку кандидатів у депутати міської ради від партії «Відродження». При цьому виборчком зареєстрував кандидатом у мери «клона» Анатолія Крупського від партії «клона» «Всеукраїнське об'єднання "Відродження"».

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконними ці постанови виборчої комісії, а пізніше це рішення підтвердив апеляційний суд. Однак, незважаючи на рішення суду, 7 жовтня виборчком повторно відмовив у реєстрації кандидатам від «Відродження».

Під стінами будівлі обласної ради, де розташовується виборчком, весь цей час тривав безстроковий мітинг «Відродження».