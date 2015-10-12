Кримський "суд" засудив екс-оператора ATR до 2 років умовно

Як повідомляє Крим.Реалії, 9 жовтня той самий суд змінив для Небієва запобіжний захід і взяв під варту до винесення вироку. За цим звинуваченням він вже відсидів у СІЗО два місяці – з кінця квітня до кінця червня.

Голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв зазначив тоді, що однією з підстав арешту є те, що Небієв не дає неправдиві свідчення проти Ахтема Чийгоза, який вже більше 8 місяців перебуває під вартою за звинуваченням в організації заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року.

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Смедляєв також назвав затримання Небієва «елементом торгівлі» у відповідь на блокаду Криму.

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял сказав, що умовний вирок Небієв отримав в результаті його досудової угоди зі слідством.

"Так, у них була угода зі слідством про те, що він зізнається у своїх діях у "справі 26 лютого" і в обмін на це у нього відповідний вирок", – заявив Джелял.

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За його словами, така домовленість була досягнута після повторного затримання і арешту Небієва 9 жовтня.

Так звана "прокурор Криму" Наталія Поклонська "вимагала для нього реальний термін ув'язнення і вимагала змінити запобіжний захід. Але сьогодні прокуратура одразу ж на початку засідання заявила про те, що вони, беручи до уваги угоду зі слідством, позитивну поведінку Небієва і деякі інші фактори, попросила два роки умовно для Ескендера", – зазначив Джелял.

Коментарі самого Небієва щодо вироку та умов угоди поки відсутні.