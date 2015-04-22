Суд арештував оператора телеканалу ATR на 2 місяці

Про це повідомляє "Центр журналістських розслідувань" з посиланням на адвоката Ескендера Небієва Джеміля Темішева.

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За словами адвоката, суд вирішив, що Ескендер Небієв може сховатися і чинити тиск на свідків. "Слідство переконане, що Ескендер Небієв брав участь у мітингу 26 лютого як активний учасник, нібито у них є відеодокази", - додав адвокат.

Ескендера Небієва зараз етапують в СІЗО. Джеміль Темішев повідомив, що захист подасть апеляцію на рішення суду.

Ескендер Небієв був затриманий ввечері 20 квітня. В його будинку провели обшук.