Суд арештував оператора телеканалу ATR на 2 місяці
16:37, 22 квітня 2015Суспільство
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Київський районний суд Сімферополя арештував оператора кримськотатарського каналу ATR Ескендера Небієва на 2 місяці.
Оператора ATR посадили на 2 місяці у СІЗО / УНІАН
Про це повідомляє "Центр журналістських розслідувань" з посиланням на адвоката Ескендера Небієва Джеміля Темішева.
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За словами адвоката, суд вирішив, що Ескендер Небієв може сховатися і чинити тиск на свідків. "Слідство переконане, що Ескендер Небієв брав участь у мітингу 26 лютого як активний учасник, нібито у них є відеодокази", - додав адвокат.
Ескендера Небієва зараз етапують в СІЗО. Джеміль Темішев повідомив, що захист подасть апеляцію на рішення суду.
Ескендер Небієв був затриманий ввечері 20 квітня. В його будинку провели обшук.
На два місяці заарештували оператора кримськотатарського каналу АТР Ескендера Небієва
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