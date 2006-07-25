Верховна Рада повернула уряд Єханурова з відставки

Верховна Рада України ухвалила постанову парламенту про скасування постанови від 10 січня 2006 року про відправлення у відставку прем’єр-міністра Юрія Єханурова та членів Кабінету Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 239 народних депутатів із 303, зареєстрованих у залі.

Авторами постанови є представники фракції Партії регіонів Володимир Рибак і Владислав Лук’янов, а також член фракції КПУ Георгій Пономаренко.

Підставою для прийняття такого рішення, за словами В.Рибака, є звернення Президента України від 12 січня 2006 року щодо неконституційності ухвалення рішення про відставку уряду Ю.Єханурова.

Після цього голова Верховної Ради Олександр Мороз закрив вечірнє засідання парламенту у зв’язку з тим, що порядок денний пленарного засідання був вичерпаний.

Очевидно, таким кроком Верховна Рада вирішила продемонструвати Президентові, що він не може розпустити парламент за те, що той не сформував уряд протягом 60 днів, оскільки уряд Єханурова начебто не є у відставці. Насправді 25 травня уряд Єханурова, відповідно до Конституції, склав свої повноваження, уже перебуваючи в статусі в.о. Раніше Верховна Рада відправила уряд у відставку 10 січня 2006 року.