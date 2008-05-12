Яценюк просить коаліцію ”сформатувати розклад”

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає фракції коаліції погоджувати свої позиції при формуванні порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією голова ВР виступив сьогодні під час погоджувальної ради.

«Кадрові питання, інші питання – як сформатуєте розклад, так і будемо їх розглядати», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що перед проведенням погоджувальної ради він уважно проаналізував всі листи від фракцій, які надійшли до нього стосовно порядку денного.

Голова ВР наголосив, що порядок денний має формуватися виключно згідно з Конституцією та чинним законодавством. «Сьогодні такий закон, який передбачає, що виключно рада коаліції як орган повинна формувати порядок денний», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що підготував відповіді на листи, які надійшли від керівників фракцій коаліції. «Я прошу для спрощення процедури прийняття рішення на погоджувальні раді щодо формування розкладу і для унормування цього питання виключно у законний спосіб готувати єдине рішення за підписом керівників двох фракцій», - сказав він.