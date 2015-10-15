Чергового представника "Свободи" викликали на допит через теракт під Верховною Радою

Про це ВО "Свобода" повідомила у Twitter.

"Об 11:00 - допит "свободівця" Віктора Поштаря у Головному слідчому управлінні ГУ МВС (Антоновича, 114). Те саме 31.08", - зазначили в партії.

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Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступнику голови Одеської обласної організації ВО "Свобода" Костянтину Васильцю у вигляді цілодобового домашнього арешту до 3 грудня, бійцю батальйону "Січ" Олександру Станкову (Перуну) - утримання під вартою на той самий строк із правом внесення застави в розмірі 415 тис. грн, яку вніс керівник секретаріату ВО «Свобода» Олександр Мирний. Обидва активісти, а також Гліб Громов підозрюються в причетності до масових заворушень під ВР 31 серпня.

Наразі Василець очолив виборчий список партії до обласної ради, а Станков балотується в депутати Одеської міськради.

б жовтня Печерський районний суд Києва визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту третьому активісту Одеської обласної організації ВО «Свобода» Глібу Громову, підозрюваному в причетності до масових заворушень під Верховною Радою України 31 серпня.

Громов зареєстрований кандидатом у депутати за списком ВО «Свобода» на виборах до Одеської міської ради.