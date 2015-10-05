Суд заарештував двох "свободівців", підозрюваних у справі про заворушення під Радою

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, 5 жовтня суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 3 грудня заступнику голови обласної організації Костянтину Васильцю і бійцеві батальйону «Січ» Олександру Станкову (Перуну) - у вигляді утримання під вартою на той самий термін з правом внесення застави в розмірі 415 тис. грн.

«Вони звинувачуються в організації масових заворушень 31 серпня біля парламенту в ході акції на захист Конституції України», - відзначили в прес-службі.

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В організації підкреслили, що Василець зареєстрований першим номером у партійному виборчому списку до Одеської обласної ради, Станков - кандидат у депутати Одеської міської ради.

За словами адвоката заарештованих Всеволода Сокалюка, у слідства не було достатніх доказів для обґрунтування арешту. Він вважає, що «справа є політичним замовленням».

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«У слідчих є команда зверху переслідувати членів «Свободи», що вони і роблять. В контексті місцевих виборів це ще й бажання діючої влади позбавити партію лідерів, основних спікерів і агітаторів», - стверджує Сокалюк.

За деякими даними, ще один активіст Гліб Громов не був присутній на засіданні суду за станом здоров'я.

Крім того, як повідомив у своєму «Твіттері» лідер «Свободи» Олег Тягнибок, апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього народного депутата від цієї партії Едуарда Леонова, який також підозрюється в організації заворушень у Верховної Ради 31 серпня.

Свободівця Едуарда Леонова залишили під домашнім арештом, але Апеляційний суд хоча б розпорядився повернути йому внутрішній паспорт. — Олег Тягнибок (@o_tiahnybok) 5 жовтня 2015

10 вересня Леонов за рішенням Печерського райсуду Києва був узятий під домашній арешт до 30 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прес-служба Одеської обласної організації ВО «Свобода» заявила, що в квартирах її трьох активістів проводяться обшуки.

Обшуки проводилися у Гліба Громова, Олександра Станкова та заступника голови Одеської облорганізації Костянтина Васильця.

Активістам інкримінують участь у масових заворушеннях під Верховною Радою 31 серпня, коли після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, в результаті чого загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією та іншими організаціями.