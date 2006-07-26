Ющенко обіцяє внести подання на прем’єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Верховну Раду не тиснути на нього та обіцяє у конституційний термін внести подання на прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі з головами обласних державних адміністрацій у Києві.

«Зараз багато задають запитання: коли Президент подасть кандидатуру прем’єр-міністра. Я дуже шаную той конституційний період, який пройшов український парламент, і просив би, щоб парламентська сторона поважала конституційне право Президента відповідним чином розглянути кандидатуру (прем’єра) і в конституційні терміни внести пропозицію у парламент України. Я гарантую, що я зроблю це в термін, відведений Конституцією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що хотів би, щоб політичні лідери, керівники парламентських фракцій та члени парламенту виходили із того, що він як глава держави глибоко шанує інститут парламенту і «просив би не робити будь-якого типу тиск на рішення по суті чи на термін, який відведений Президенту чинною Конституцією».

В.ЮЩЕНКО «відверто» сказав, що чекає «свідомої, структурованої відповіді тих політичних сил, які сформували більшість, відносно основ національної політики», а також чітких заяв відносно тих цінностей, які він як кандидат у президенти України проголошував у 2004 році та на яких наголошували всі демократичні сили.

За словами В.ЮЩЕНКА, у цьому контексті необхідно визначити, як розвиватимуться відносини у трикутнику Президент-парламент-уряд, як буде забезпечено спадковість інтеграційної політики України тощо.

«Це не декларація, це чіткі маяки, які повинні бути зафіксовані і представлені нації», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що суспільство повинно мати зрозумілу, прогнозовану політику, і що про неї треба говорити саме зараз.