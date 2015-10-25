У Волинській області в ряді дільниць зафіксовано агітматеріали та "чорний піар" – спостерігачі

Про це повідомляє прес-служба МВС України у Волинській області.

Під час ранкового засідання виборчої комісії в селі Хоцунь Любешівськогорайону зафіксовано відсутність бюлетенів у приміщенні ДВК. З’ясувалося, що документація зберігалася у сейфі, в приміщенні сільської ради та була переміщена на дільницю у присутності спостерігачів та правоохоронців.

Читайте такожВ окупованій Макіївці немає опалення та води

У селі Язавні Ратнівського району спостерігач зафіксував лише три виборчі стаціонарні скриньки, тоді як, відповідно до закону, передбачена мінімальна кількість – чотири.

"На виборчій дільниці, що у селі Сирники Луцького району, спостерігач Громадянської мережі ОПОРА зафіксував агітаційний плакат, від кандидата у депутати до Волинської обласної ради від одного із партійних облосередків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на одній із виборчих дільниць Луцька зафіксовано інформаційні матеріали від одного із кандидатів у депутати до Волинської обласної та Луцької міської рад. Крім того, неподалік цієї виборчої дільниці невідомі поширювали агітаційні матеріали з елементами "чорного піару" проти однієї із політичних партій.

Зараз правоохоронці проводять перевірку за цими фактами.