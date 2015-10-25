У Сумській області голосування на 19 ДВК розпочалося із серйозним запізненням

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник голови – керівник апарату Сумської облдержадміністрації Олег Сухонос.

За його інформацією, 16 ДВК відкрилися із запізненням в Сумах через відсутність кабінок для голосування. При цьому він наголосив, що з боку Сумської міської виборчої комісії ніяких прохань до органів влади з цього приводу не надходило.

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На запитання кореспондента УНІАН щодо винуватців цієї ситуації Сухонос назвати нікого не зміг.

За інформацією Громадянського руху ОПОРА на деяких ДВК голосування розпочалося із 1,5-годинним запізненням, оскільки на кілька дільниць дерев’яні дошки для кабінок привезли лише після 8.00.

Тим часом голова Спілки ветеранів антитерористичної операції Сумської області Володимир Лаврик повідомив журналістам, що в Сумах на ДВК №590903 (вулиця Зеленко, 4), людей для голосування впустили лише після 10-ї години.

Також, за інформацією Сухоноса, у Роменському районі в селі Перехрестівка не відкрилися вчасно 2 ДВК і в с. Левандівка – 1.

«Причина – вранці члени цих дільниць виявили, що в одного із кандидатів у бюлетені неправильно надруковано по-батькові. Тож 1 тисячу 605 бюлетенів довелося оперативно передруковувати», – зазначив Сухонос.

За його словами, всього в Сумській області зареєстровані 902 тис. 341 виборець, у тому числі на 38-ми спецдільницях – 31 тис. 795 чоловік.