Яценюк: Основна проблема - це підрахунок голосів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після голосування на одній із виборчих дільниць в Києві.

"Основна проблема, яка зараз буде - це підрахунок голосів", - сказав прем’єр.

За його словами, основним завданням стане чесний підрахунок голосів, щоб вони були таким ж прозорими, як президентські і парламентські вибори торік.

"Виборами займається ЦВК, а уряд зобов'язаний забезпечити фінансування виборчих кампаній, що ми і зробили. І МВС зобов'язане забезпечити правопорядок, що ми теж зробили. Тому зараз дуже важливо, щоб це голосування пройшло спокійно", - сказав глава уряду.

Яценюк наголосив, що нині найголовніше – підбиття підсумків голосування, що вимагає як професіоналізму від членів виборчої комісії, так і чесності, прозорості та жорсткого контролю від спостерігачів і членів виборчих комісій.

Глава уряду також додав, що від цих виборів очікує ремонту доріг, ремонту шкіл, лікарень і правильного використання місцевого бюджету.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відбуваються чергові місцеві вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Вони проводяться на основі нового закону «Про місцеві вибори», що передбачає обрання депутатів сільських і селищних рад за старою мажоритарною системою відносної більшості, а депутатів обласних, районних, міських і районних у містах рад - за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій з закріпленням кандидатів в територіальних виборчих округах, на які поділяється багатомандатний виборчий округ.

Водночас вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голови проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі - тобто в один тур.

У містах же, де кількість виборців дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч, вибори мерів проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості, тобто для перемоги кандидат має набрати щонайменше 50%+1 голосів, інакше буде оголошено другий тур виборів. Датою проведення другого туру виборів мерів великих міст ЦВК визначила 15 листопада.

14 липня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві вибори, а 17 липня призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю, 25 жовтня 2015 року.