У Дніпропетровську лідирує "УКРОП", на виборах мера Філатов перемагає Вілкула - екзит-пол

Про це свідчать дані екзит-полу SOCIS.

Крім того, лідером у списку кандидатів на посаду мера Дніпропетровська став Борис Філатов від "УКРОПу" з 39,1% голосів.

При цьому, судячи з динаміки рейтингу на посаду мера міста, також лідирує Філатов, на другому місці - Олександр Вілкул від "Опозиційного блоку".

Голову всеукраїнської громадської організації «Громадська сила» Загіда Краснова підтримали 11,9% виборців, члена «Блоку Петра Порошенка» Максима Курячого – 5,8%, представника ВО «Батьківщина» Олексія Чеберду – 2,5%.

В інших кандидатів на посаду мера Дніпропетровська менше 2% голосів підтримки.

Крім того, за партію "УКРОП", згідно з даними екзит-полу, проголосували 31,7% виборців, на другому місці - "Опозиційний блок" з результатом у 30,1%, на третьому - "Громадська сила" з 9,4%.

Варто зазначити, що дослідження проводилося у день виборів на виході з 76 виборчих дільниць.

Всього було опитано 4085 виборців.